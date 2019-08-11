الشروط المالية لقرعة أراضى الإسكان المتميز بالفيوم الجديدة

ننشر الشروط المالية لقرعة أراضي الإسكان المتميز التكميلي التي سيتم تسليمها عقب إجازة العيد الأضحى المبارك بالفيوم الجديدة.



وقال المهندس عبدالوهاب صميدة، القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إنه يتم سداد مقدم جدية حجز بقيمة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل، لافتًا إلى أنه يتم استكمال سداد 25% من قيمة الأرض وإضافة 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الإجمالية للأرض، وذلك خلال الفترة من 20 أغسطس إلى 19 سبتمبر لنفس الأسلوب بسداد مقدم الحجز ويتم سداد من خلال تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان.



وأشار "صميدة" إلى أنه يتم سداد نسبة 75% من إجمالي ثمن الأرض على 3 أقساط متساوية، على أن يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني ويحرر شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم الجهاز، موضحًا أنه في حالة التأخير عن سداد أي قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البتك المركزي ويتم إضافة 2% و0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.



وأكد في حالة عدم السداد مبلغ الاستكمال خلال الفترة من 20 أغسطس حتى 19 سبتمبر يتم إلغاء الحجز نهائيًا ويخصم منه 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس أمناء المدينة، بينما في حالة عدم سداد قسطين متتاليين يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض، لافتًا إلى أنه في حالة عدول الراسي عليه الأرض قبل الاستلام لا يحق له استرداد 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء المدينة وفى حالة العدول بعد الاستلام تكون بخصم بالإضافة إلى ماسبق 0.5% مقابل أشغال من إجمالي ثمن الأرض سنويا وذلك من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ العدول.