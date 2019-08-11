مواعيد صلاة عيد الأضحى فى جميع المحافظات

حدد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك الذى سيوافق أول أيامه اليوم الأحد فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية.



ومواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية كما يلى:



القاهرة 5:45



الجيزة 5:45



الإسكندرية 5:48



بورسعيد 5:39



السويس 5:40



العريش 5:33



الطور 5:38



سانت كاترين 5:36



طابا 5:31



شرم الشيخ 5:36



دمنهور 5:46



طنطا 5:45



المنصورة 5:43



الزقازيق 5:43



بنها 5:44



شبين الكوم 5:45



كفر الشيخ 5:44



الفيوم 5:47



بنى سويف 5:47



المنيا 5:50



أسيوط 5:49



سوهاج 5:48



قنا 5:44



أسوان 5:47



أبو سمبل 5:54



مرسى مطروح 5:59



الغردقة 5:39



الخارجة 5:55



الإسماعيلية 5:40



دمياط 5:40



السلوم 6:06



نويبع 5:33



حلايب 5:34



شلاتين 5:37