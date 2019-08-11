سقوط قتيلين ومصاب فى تجدد خصومة ثأرية بأسيوط فى ليلة العيد

لقي شخصان مصرعهما وأصيب أخر إثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية المعصرة بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.



تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن اسيوط، إخطارآ من المقدم محمد فراج، رئيس مباحث مركز شرطة الفتح، يفيد بوجود إطلاق أعيرة نيران ووقوع وفيات وإصابات.



وبالانتقال والفحص تبين مصرع المدعو "عبدالرحيم.ع" موظف، ومصرع المدعو "مصطفى. ت" وإصابة المدعو"على.ت".



وأشارت التحريات الأولية لفريق مباحث المركز إلى وجود خصومة ثأرية بين العائلتين السنه الماضية وتربص الطرف الثانى لموظف من الطرف الاول أثناء عودته من شمال سيناء لقضاء أجازة العيد، وتم قتله فقام أهليته بقتل أحدهم وإصابة الأخر وجارى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العامة والمصاب تحت تصرف النيابة.



حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.