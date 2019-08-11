بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الداخلة - القصر"، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام.



تلقى اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من قسم شرطة الداخلة يفيد بإصابة كل من، محمود عبدالناصر محمود، 25 سنة، ومرام عبدالناصر محمود، 18 سنة، وأحمد عبدالناصر عبدالواحد، 18سنة، والحسن محمد جمعة، 18 سنة، وإيهاب حمودة محمد، 22 سنة، وأحمد محمد عبدالحافظ، سنتين، في حادث تصادم سيارة ملاكي بطريق "الداخلة - القصر"، بالقرب من قرية الراشدة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام.



وجاري تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.