تشكل مناعة طفلك، حالة ضعيفة في بداية التكوين، حيث تقوى حينما يتعرض جسمه للكثير من الجراثيم، لكى يكون بنيانه أكثر مقاومة لتلك الأمراض فى حالة الإصابة بها مرة أخرى، ولذلك فقد تكون مناعة طفلك أضعف نسبيًا؛ لأنه لم يصاب بالأمراض في عمره الصغير.



ولهذا نستعرض في السطور التالية، نصائح هامة لتقوية مناعة طفلك، بحسب أطباء الأطفال وخبراء التغذية، وذلك على النحو التالي:



- من أهم الأمور التي تقوي مناعة طفلك الرضاعة الطبيعية، حيث تشير الدراسات الطبية إلى أن الأم عليها أن ترضع طفلها رضاعة طبيعية خلال أول ستة أشهر من الولادة.



- تمد الرضاعة الطبيعية الطفل بجميع ما يحتاجه جسده من العناصر الغذائية وتقوية الجهاز المناعي له.



-احرصى على الالتزام باللقاحات ومعرفة مواعيدها كاملة من خلال جدول اللقاحات المخصصة للأطفال.



- بدورها اللقاحات، تعمل على حماية طفلك مما يقرب من 14 مرضًا خطيرًا، ومشاكل صحية متعددة.



- تمد التغذية الصحية السليمة طفلك بالمناعة القوية، حيث الفيتامينات، والمعادن مثل الحديد، والزنك، والسيلينيوم، والفوليك أسيد، والنحاس، و"فيتامين أ"، و"فيتامين ج".



- ضيفي على الأطعمة التى تقدمينها لطفلك، تلك التي تقوي مناعته مثل "الثوم"، حيث يحتوي على مركبات لديها القدرة على محاربة وطرد الجراثيم والطفيليات المعوية.



- لا تهملي طبق الفواكه وطبق الخضروات، مثل الفراولة، والجزر، والخضراوات الورقية الخضراء، والبروكلي، والفلفل الأخضر الحلو، كل هذا يمنح طفلك المناعة القوية ضد الأمراض.