كيف يبدو بيت عارضات الأزياء من الداخل؟.. (صور)

تدور أفكار عديد بذهن الكثيرين، حول منازل عارضات الأزياء، فتكمن الدهشة فى كيف يعيش هؤلاء النجمات؟، وهل يشبه ديكور منازلهن أزياءهن الصاخبة لدى أشهر العلامات التجارية؟



ولهذا نأخذكم فى جولة داخل بيت عارضتي الأزياء كارا وبوبي، بحسب مجلة "Architectural Digest".



تمتلك عارضة الأزياء كارا ديليفين بالشراكة مع أختها، بيتًا مليئ بالديكور العصري، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث الألوان الزاهية، والتصاميم الصاخبة التى تشبه كثيرًا ملابسهن فى أفخم عروض الأزياء حول العالم.



وكشفت مجلة "Architectural Digest"، من خلال مجموعة من الصور نشرتها لعدد سبتمبر المقبل، تشكيلة متنوعة من الأثاث "المودرن"، من توقيع أهم علامات أمريكية مختلفة مثل "Serena & Lily" واستديو "Donghia and Bakarian".



ويعج البيت بتصاميم ذات ألوان مختلفة، خاصة في الحمامات، من تصميم الفنان ماريو لوبيز توريزا، وديكور عصري مستوحى من سيراميك التافيرا المكسيكية، أكسب المنزل رونقا خاصًا.



وبدأت الشقيقتان فى الظهور بأهم عروض الأزياء، أبرزها عروض علامة "Burberry" العالمية في 2011، كما قدمت الأخت الكبرى تصاميم الأزياء لصالح علامة "Louis Vuitton" المعروفة.



وتفضل الشقيقتان العيش سويًا فى بيت واحد، حتى لايشعران بالوحدة، التى تملئ مدينة لوس أنجلوس، بحد وصفهما، مما جعلا المنزل أكثر حيوية باختيارهما لبعض أنواع الديكور ذات اللامسات الفنية المبدعة.