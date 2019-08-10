لاعب بيراميدز: هدفنا المنافسة على جميع البطولات

أبدي نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري، سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على ايتوال دو كونغو 4 1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الإفريقية).



وقال دونجا، في تصريحات تلفزيونية اليوم: "الصيام أثر علينا في مباراة اليوم، خاصة أن جميع اللاعبين كانوا صائمين باستثناء الأجانب، ولكن تمسكنا وحققنا المطلوب بالفوز برباعية".



وأضاف: "التعاقدات الجديدة، إضافة قوية لبيراميدز، والقادم سيكون أفضل بعد أن ينسجم اللاعبين الجدد مع القدامى".



وأوضح: "بيراميدز فريق قوي، وقادر على المنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد".