لاعب بيراميدز: هدفنا المنافسة على جميع البطولات
السبت 10/أغسطس/2019 - 11:44 م
أبدي نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري، سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على ايتوال دو كونغو 4 1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الإفريقية).
وقال دونجا، في تصريحات تلفزيونية اليوم: "الصيام أثر علينا في مباراة اليوم، خاصة أن جميع اللاعبين كانوا صائمين باستثناء الأجانب، ولكن تمسكنا وحققنا المطلوب بالفوز برباعية".
وأضاف: "التعاقدات الجديدة، إضافة قوية لبيراميدز، والقادم سيكون أفضل بعد أن ينسجم اللاعبين الجدد مع القدامى".
وأوضح: "بيراميدز فريق قوي، وقادر على المنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد".
وقال دونجا، في تصريحات تلفزيونية اليوم: "الصيام أثر علينا في مباراة اليوم، خاصة أن جميع اللاعبين كانوا صائمين باستثناء الأجانب، ولكن تمسكنا وحققنا المطلوب بالفوز برباعية".
وأضاف: "التعاقدات الجديدة، إضافة قوية لبيراميدز، والقادم سيكون أفضل بعد أن ينسجم اللاعبين الجدد مع القدامى".
وأوضح: "بيراميدز فريق قوي، وقادر على المنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد".