آنجيه يهزم بوردو بثلاثية

استهل آنجيه موسمه الجديد (2019-20) بالدوري الفرنسي، بانتصار كبير على ضيفه بوردو بنتيجة (3-1) في اللقاء الذي أقيم السبت على ملعب (ريموند كوبا).



ورغم تقدم الضيوف مبكرا من الدقيقة 4 عن طريق نيكولاس دي بريفيل، إلا أن هذا لم يمنع لاعبي آنجيه من الرد بثلاثية حملت توقيع جيف ريني أديلايد وماتياس بيريرا لاج وتوماس مانجاني، في الدقائق 27 و34 و45 على الترتيب.



وحصد بهذا آنجيه أول 3 نقاط له في الموسم الجديد، ليجاور أوليمبيك ليون في الصدارة، ولكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف.



فيما يقبع بوردو في قاع المركز الـ18 بفارق الأهداف أمام مارسيليا وموناكو.



وعاد سانت إيتيان بانتصار ثمين خارج الديار على حساب الوافد الجديد ديجون (1-2) على ملعب (جاستون جيرارد).



بادر الضيوف بهز الشباك في مناسبتين (6 و11) عن طريق رومان هاموما وجان اهولو على الترتيب.



بينما سجل جوليو تافاريس هدف الشرف لأصحاب الضيافة في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.



واحتل سانت إيتيان المركز الرابع برصيد 3 نقاط، بينما يأتي ديجون في المركز الـ16 مؤقتا بدون أي نقاط.



واستمر مسلسل سقوط أصحاب الأرض وهذه المرة من نصيب مونبلييه بهدف على يد رين على ملعب (لا موسون).



ويدين رين بالفضل في هذا الانتصار لمدافعه المخضرم جيريمي موريل صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 6.



وكان بإمكان مونبلييه معادلة الكفة في الدقيقة 61 لولا إهدار أندي ديلور لركلة جزاء، كما أن الفريق لم يستفد من خوض الضيوف نحو نصف ساعة بنقص عددي بعد طرد فلافيان تايت ببطاقة حمراء.



واحتل رين المركز السادس برصيد 3 نقاط، فيما يحتل مونبلييه المرتبة الـ17.



وخيم التعادل الإيجابي بهدف على مواجهة الصاعد حديثا بريست وضيفه تولوز على ملعب (فرانسيس جنيه بلي).



وضع ماتياس أوتريت أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 25، قبل أن يقتنص إيفتيميس كولوريس نقطة ثمينة لتولوز بهدف التعادل قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.



وكان بإمكان بريست قتل اللقاء في الدقيقة 84 إلا أن جايتان كاربونيير كان له رأيا آخر بعد أن أهدر ركلة جزاء.



وأضاف الفريقان نقطتهما الأولى ليحتلا المركزين السابع والثامن مؤقتا.



واقتنص نيس ثلاث نقاط غالية بانتصار بشق الأنفس أمام جماهيره على حساب الصاعد حديثا أميان (2-1) على ملعب (أليانز ريفيرا).



أنهى نيس الشوط الأول متقدما بفضل هدف كريستوف هيريل في الدقيقة 32.



ولكن أدرك تشادراك أكولو التعادل لأميان قبل 9 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.



وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع أهدى المدافع البرازيلي المخضرم دانتي بونفيم النقاط الثلاث لفريقه بهدف التقدم.



واحتل نيس المركز الخامس برصيد 3 نقاط، فيما يأتي أميان في المرتبة الـ15 بدون رصيد.