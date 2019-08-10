الكندية أندريسكو تبلغ النهائي في تورونتو

فازت بيانكا أندريسكو على الأمريكية صوفيا كينين بنتيجة 6-4 و7-6 لتصبح أول كندية تبلغ نهائي بطولة كأس روجرز للتنس منذ 1969 اليوم السبت.



ومددت أندريسكو، التي نالت لقب إنديان ويلز في مارس،مسيرتها المذهلة بالبطولة في بلادها عندما سددت ضربة خلفية لتحسم انتصارها من الفرصة الخامسة للفوز بالمباراة.



وهذا هو الفوز الأول لأندريسكو، التي تخوض أول بطولة بعد غيابها في الشهرين الماضيين بسبب إصابة في الكتف، في مجموعتين متتاليتين في البطولة.



وقالت أندريسكو المفعمة بالمشاعر في مقابلة بجانب الملعب "مررت بالكثير خلال الشهرين الماضيين وكل ما أستطيع قوله هو إنني سعيدة بالعودة على أرض الملعب. "أنا سعيدة بإنهاء المباراة في مجموعتين لكنها لم تكن سهلة.



كنت متوترة للغاية وكدت أن أبكي بعد المباراة لأنني سعيدة جدا. يمكنني القول إن هذا أكبر من فوزي بلقب إنديان ويلز".



وأخرجت اللاعبة الكندية غير المصنفة في البطولة بعض الأسماء البارزة من بينهم الهولندية كيكي بيرتنز المصنفة الخامسة في دور الستة عشر والتشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثالثة من دور الثمانية عندما احتاجت إلى وقت للعلاج من مشكلة في الفخذ.



وستلعب أندريسكو، التي غابت منذ خسارتها أمام كينين في الدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة، في النهائي غدا الأحد ضد سيرينا وليامز الفائزة باللقب ثلاث مرات أو ماري بوزكوفا المتأهلة من التصفيات.