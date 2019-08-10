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رياضة

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة في بوخارست

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:06 م
جريدة الدستور
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تظاهر عشرات الآلاف مساء اليوم في وسط العاصمة الرومانية بوخارست احتجاجا على الحكومة التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البلاد.

وقالت بوابة الأخبار "هوتنيوز. رو" على شبكة الإنترنت إن المشاركين في المظاهرة رددوا هتافات مثل "تسقط الحكومة!" و"لصوص!" وغيرها.

يأتي الاحتجاج اعتراضا على ما يعتبره المتظاهرون "انعدام الكفاءة والفساد" اللذين يصفون بهما رجال السلطة بسبب سعيهم لإضعاف النظام القضائي في كفاحه ضد الفساد.

قدرت البوابة عدد المشاركين بحوالي 25 ألف شخص.

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