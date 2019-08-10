روما يتوصل لاتفاق مع لاعب ليفربول

توصلت إدارة نادي روما الإيطالي، لاتفاق مع المدافع الكرواتي ديان لوفرين، لاعب ليفربول، من أجله ضمه لكتيبة الجيالوروسي في الميركاتو الصيفي الجاري.



ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن روما يواجه صعوبة في التوصل لاتفاق مع ليفربول لحسم الصفقة بصورة نهائية.



وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن الريدز لا يمانعون بيع لوفرين (30 عامًا)، ولكن بشرط الحصول على المقابل المادي الذي حددوه.



ووضع الريدز 20 مليون يورو قيمة لانتقال لوفرين إلى أي نادٍ يسعى لضمه، في حين أن روما مستعد لدفع 13 مليون يورو فقط.



ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة مفاوضات مكثفة بين الناديين، في ظل حاجة روما لمدافع جديد يعوض رحيله اليوناني كوستاس مانولاس إلى نابولي.



وكان روما قد توصل لاتفاق مع البلجيكي توبي ألدريرفيرلد، مدافع توتنهام، لكن الصفقة توقفت بسبب الاختلاف على المقابل المادي مع السبيرز.



ويعتبر لوفرين المدافع الرابع في ليفربول، بعد الثلاثي فان ديك وجو جوميز وجويل ماتيب.