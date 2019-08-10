السعودية تدعو حكومة اليمن وجميع أطراف الأزمة لاجتماع عاجل

دعت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، الحكومة اليمنية وجميع أطراف الأزمة في مدينة عدن إلى اجتماع عاجل.



وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إن المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في عدن ووجهت الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع لعقد اجتماع عاجل في المملكة.



وأضاف المصدر أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، وذلك للتصدي للحوثيين المدعومين من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنا مستقرا.



وفي وقت سابق، طالب التحالف العربي بقيادة الرياض، بوقف فوري لإطلاق النار في عدن اعتبارا من الساعة الواحدة بعد منتصف هذه الليلة، مهددا باستخدام القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك.



وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن القيادة المشتركة للتحالف تدعو "كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة".



وأوضح المالكي أن القيادة تابعت التدهور السريع للأحداث وأنها ترفض بشكل قاطع هذه التطورات الخطيرة، مشددا على أن التحالف لن تتوانى عن مواجهة كل من يخالف هذا الإعلان ويسعى لاستمرار القتال والفتنة والإضرار بالأمن والاستقرار أو التعدي على مؤسسات الدولة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.