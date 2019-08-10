القبض على 3 دواعش بالحويجة.. وإحباط مخطط إرهابي في عيد الأضحى بكركوك

ألقت قوات الأمن العراقية القبض على ثلاثة "دواعش" في مدينة الحويجة شمال البلاد.



وقال الأمن - في بيان أذاعته قناة (السومرية نيوز) الليلة - إنه تم القبض على هذه العناصر الداعيشية، وفقا لمعلومات دقيقة في قرية (قوشقاية) والقرى القريبة منها بكركوك، مشيرا إلى أنه تمت إحالتهم للقضاء للأكمال أوراقهم التحقيقية.



وفي السياق الأمني، أحبطت قوات الأمن مخططا لتنظيم "داعش" الإرهابي لاستهداف المدنيين في عيد الاضحى جنوب كركوك، ودمرت مضافات وأنفاق للتنظيم الإرهابي.