مدرب توتنهام يعترف بالخطأ أمام أستون فيلا

اعترف ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، بتباين أداء فريقه خلال مواجهة أستون فيلا، اليوم السبت، في افتتاح مباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي.



وحقق توتنهام فوزًا صعبًا بنتيجة (3-1) في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، بعدما تأخر في الشوط الأول بهدف دون رد.



وقال بوكيتينو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة "لقد تأخرنا في وقت مبكر للغاية، أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد وخلقنا بعض الفرص، لكن مع أول كرة طويلة استسلمنا واستقبلنا هدفًا".



وأضاف "أعتقد أن ذلك أثر على معنوياتنا بعض الشيء، لقد شعرنا بالارتباك، وهذا الخطأ مسؤوليتي لأنني المدير الفني".



وتابع مدرب توتنهام "بعد الهدف ارتكبنا الكثير من الأخطاء، ولم نظهر بالشكل المقبول في الشوط الأول".



وزاد المدرب الأرجنتيني "لقد بدأنا في اتخاذ قرارات سريعة بين الشوطين، لإيجاد مواقع مختلفة في الملعب لم نستغلها جيدًا في الشوط الأول لتحريك الكرة بسرعة".



وأوضح "في الشوط الثاني، وصلنا إلى حل لهذه المشاكل، وتغير شكل الفريق، تحريك الكرة ظهر بشكل أفضل، وتحكمنا في الكرة 45 دقيقة كاملة".



وختم بوكيتينو "في تلك اللحظة، كنت أكثر استرخاءً، لقد كانت مسألة وقت فقط للتسجيل وخلق الفرص والفوز بالمباراة.. من المهم للغاية أن نبدأ الموسم بالفوز".