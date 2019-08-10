النظام الغذائي النباتي يقلّل خطر الوفاة

أكّدت أبحاث جديدة فائدة اتباع نظام غذائي نباتي بالكامل للصحة العامة، حيث يقلل هذا النظام خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 32 بالمائة، والوفاة لأسباب صحية أخرى بنسبة 25 بالمائة. وتنضم هذه النتائج إلى أدلة علمية متواترة تفيد بارتباط الأطعمة الحيوانية بأمراض القلب والسرطان والشيخوخة المبكرة.



وبحسب الدراسة الجديدة التي نشرتها دورية "أمريكان هارت أسوسياشن"، يقل خطر كل من الإصابة بأمراض القلب والوفاة بسبب فشل القلب بنسبة 40 بالمائة عند اتباع نظام غذائي نباتي.



وأجريت الدراسة في كلية طب جون هوبكنز، ووجدت أن من يأكلون أطعمة نباتية فقط تقل مخاطر الوفاة لأية أسباب صحية لديهم بنسبة 25 بالمائة، وتقل مخاطر الإصابة بسكتة قلبية بنسبة 16 %.