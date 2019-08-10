مطرانية المنيا تهنئ الشعب المصري بحلول عيد الأضحي

تقدم المستشار وجدي زاهي حلفا، محامي مطرانية المنيا، بأسمى آيات التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، والإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.



وقال حلفا، في تصريحات صحفية، اليوم السبت: "نتقدم بأصدق التهاني القلبية إلى الشعب المصري، والشعوب العربية بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، داعيا الله العلي القدير أن ينعم على أبناء الأمة العربية بالصحة والسعادة والمزيد من النجاح والتوفيق، وعلى مصر الغالية بدوام العزة والرفعة".