"كلاشينكوف" تكشف عن سيارة كهربائية مميزة

كشفت شركة "كلاشينكوف" الروسية مؤخرا عن مركبة كهربائية مميزة، طورتها لتعمل في منظومة "مشاركة السيارات" (car sharing) ضمن المدن والمناطق السكنية.



وأكثر ما سيمز سيارة UV-4 الجديدة وفقا لمطوريها، هو أنها آمنة ومدروسة بشكل لا يجعلها عرضة للاحتراق بسبب البطاريات كما في بعض السيارات الكهربائية الأخرى، إضافة لكونها عملية وسهلة الاستخدام ومصممة للتنقل بسلاسة داخل المدن.



ويبلغ طول هذه السيارة 3.4 م، وعرضها متر ونصف المتر، أما وزنها فـ 650 كلغ وارتفاعها متر و70 سنتيمترا، وزودت بمحركات كهربائية وبطاريات متطورة تمكنها من الحركة بسرعة 80 كلمساعة، وقطع مسافة 150 كلم بالشحنة الواحدة.



وأشارت مصادر في شركة "كلاشينكوف" إلى أن هذه السيارة ليست أول مركبة كهربائية تطورها، فخلال منتدى "الجيش-2019" الذي عقد مؤخرا في روسيا، استعرضت أيضا سيارة OVUM الكهربائية الجديدة، التي حصلت على أنظمة تعليق وفرملة متطورة، فضلا عن أنظمة المولتيميديا والتكييف وغيرها من التقنيات الحديثة.