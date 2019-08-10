الأرصاد: الحرارة خلال أيام العيد تتراوح بين ٣٧: ٣٨ درجة مئوية

قال أحمد عبد العال، خبير هيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة خلال أيام العيد ستتراوح نهارا بين ٣٧: ٣٨ درجة مئوية، والطقس يتسم بارتفاع نسبة الرطوبة ما سيؤدي لوجود الشبورة المائية في الصباح خاصة في الأماكن القريبة من المسطحات المائية.



وأضاف عبدالعال في تصريحات للدستور أن طقس العيد سيكون رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، وسيكون لطيف ليلا على كافة الأنحاء.



وأشار إلى أن الحدائق والمتنزهات والشواطئ ستكون ذات جو لطيف جدا للخروج والتنزه بها ولكن مع ذلك لا يجب التواجد بكثرة تحت الشمس في فترة الظهيرة.



ونصح عبد العال المواطنين المتواجدين في السواحل بعدم التواجد في مياه البحر في الفترة ما بين ١٢ ظهرا إلى ٤ مساءا، والتواجد تحت الشمسية في هذه الفترة.