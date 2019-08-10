أبو مازن يهنئ السيسي بعيد الأضحى هاتفيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا، مساء اليوم، من نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، للتهنئة بعيد الأضحى.





وأعرب أبو مازن عن أطيب تمنياته لمصر وشعبها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بكل الخير والتقدم والازدهار.





من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن امتنانه للرئيس الفلسطيني على تهنئته بمناسبة العيد المبارك، داعيًا الله أن يُعيده على الشعب الفلسطيني الشقيق وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالتقدم والرخاء.



