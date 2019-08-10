أسطورة مانشستر يونايتد: الفريق عليه التفكير جيدا في بديل بوجبا

قال ريان جيجز، أسطورة مانشستر يونايتد، إن الفريق يحتاج إلى لاعبين جدد، في مركز خط الوسط هذا الصيف.



وارتبط اسم بول بوجبا نجم اليونايتد، بالانتقال لريال مدريد هذا الصيف، بعد إعلانه عن رغبته في خوض "تحدي جديد".



وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ريال مدريد تقدم بعرض تبلغ قيمته 27.7 مليون إسترليني، بالإضافة إلى انتقال خاميس روريجيز، لمانشستر يونايتد، مقابل ضم بول بوجبا، قبل غلق نافذة الانتقالات في إنجلترا.



ورحل أندير هيريرا، إلى سان جيرمان بعد نهاية عقده، كما انضم مروان فيلايني إلى شاندونج لونينج الصيني في يناير الماضي.



ووسط مخاوف من احتمال رحيل بوجبا عن أولد ترافورد، نصح جيجز يونايتد بالتعاقد مع لاعبين وسط.



وقال النجم الويلزي في تصريحات لـ "ESPN": "أعتقد أننا بحاجة إلى لاعبين وسط آخرين".



وأضاف: "إذا رحل بوجبا، فإننا نتحدث عن تغيير ثقافي، لكن من الواضح إننا بحاجة إلى لاعبين بإمكانات مختلفة".



وتابع جيجز: "قد لا يعجبك هذا الأمر، لكن في مواجهة تشيلسي إذا لم يكن بول بوجبا في خط الوسط، أو حتى في الأسابيع المقبلة، مع الاعتماد على اللاعبين الموجودين، سنعاني. تلك هي المشكلة".

