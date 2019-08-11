تعرف على أماكن صلاة عيد الأضحى المبارك ببنى سويف

أنهت مديرية الأوقاف ببنى سويف، كافة الترتيبات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بالإعلان عن ساحات صلاة العيد على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



وحصلت " الدستور" على أماكن صلاة العيد بجميع مراكز وقرى المحافظة السبع وأسماء الخطباء لكل ساحة الاحتياطى والأساسي.



وخصصت مديرية الأوقاف 137 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى مراكز المحافظة، حيث يتم تجهيز وفرش هذه الساحات بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحليةوتوفير 14 من المتخصصين في ترجمة لغة الإشارة في 8 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة منها 2 بمدينة بني سويف مسجدعمر بن عبدالعزبز، مسجد أبوبكر الصديق شرق النيل و6 ساحات بعواصم المدن الستة الأخر لشرح خطبة العيد ليتمكن ذوو الإعاقة السمعية من فهم مضمون الخطبة.