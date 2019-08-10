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سياسي

12 شرطًا للحصول على العضوية بنقابة الإعلاميين

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:34 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد
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حدد قانون نقابة الإعلاميين شروط القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح منها لمزاولة المهنة إذا كان من يمارس مهنة الإعلام مقيد فى نقابة أخرى، إذ حذرت خلال الأيام الماضية، بأنه لن يسمح لأحد بالعمل الإعلامي فى مصر إلا من خلال الحصول على العضوية أو تصريح مزاولة المهنة، مطالبة من مزاولي المهنة بسرعة تقنين أوضاعهم.

وتستعرض "الدستور" شروط القيد بالنقابة:

1- أن يكون مصريًا.

2- أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة.

3- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي.

4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

5- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية.

6- ألا يكون سبقت إدانته لارتكابه إحدى الجرائم ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

7- يتعين على المتقدم أن يمارس نشاطَا إعلاميًا وفقًا للتعريف الوارد بالقانون في إحدى الشعب الخمس التالية "تقديم البرامج – الإخراج – الإعداد – التحرير – المراسلة" على أن يكون عمله الإعلامي مهنته الوحيدة.

8- رابطة قانونية طبقًا لنصوص القانون "عقد برقم تأميني".

9- المتقدم لطلب العضوية ولم يمض سنتين في إحدى التخصصات الخمسة سابقة الذكر، يقيد بجدول الأعضاء تحت التمرين "وفقًا لنصوص القانون".

10- إقرار بمسؤولية المتقدم لطلب العضوية يقيد صحة المستندات المقدمة منه ومسؤوليته عنها.

11- إقرار العضو الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

12- أداء القسم المهني للنقابة أمام لجنة القيد.

الأوراق المطلوبة للقيد بجداول نقابة الإعلاميين:

1- بطاقة الرقم القومي – جواز السفر.

2- شهادة أداء الخدمة العسكرية – الخدمة العامة (صورة طبق الأصل).

3- المؤهل الدراسي العالي "انتظام – انتساب" (صورة طبق الأصل).

4- استمارة طلب العضوية ملصق عليها طابع دمغة النقابة بقيمة 20 جنيه.

5- بيان حالة معتمد من الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها المتقدم "للإعلام الرسمي والخاص" والسيرة الوظيفية لخمس سنوات سابقة.

6- عقد ورقم تأميني مثبت التاريخ "للإعلام الخاص".

7- صحيفة الحالة الجنائية.

8- مادة أرشيفية سابقة بأعمال المتقدم.

9- أربع صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء.

10- أصل شهادة الميلاد.

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