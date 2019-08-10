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رياضة

مدرب أتليتكو مدريد: فيليكس يختصر طريق النجاح

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:34 م
جريدة الدستور
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أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عقب انتصار فريقه على يوفنتوس (2-1)، السبت ضمن بطولة كأس الأبطال الودية، أن البرتغالي الشاب جواو فيليكس يقدم أداء "جيدا جدا"، يجعل الناس لا ينظرون لسنه الصغير (19 عاما).

وظهر الوافد الجديد هذا الصيف بشكل مبهر أمام بطل إيطاليا وسجل هدفي انتصار فريقه، ليكمل بذلك مسلسل التألق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، منذ قدومه من صفوف بنفيكا البرتغالي.

وأشار سيميوني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "قدم مباراة كبيرة، هو لاعب ذو إمكانيات عالية ويتأقلم بسرعة، لديه رؤية داخل الملعب، والأهم أنه لديه رغبة كبيرة في التعلم، ولهذا، فطريق النجاح سيكون أقصر بكثير بالنسبة له".

وأضاف "جواو فيليكس سيلعب وفقا لما يستحقه، هو يعمل بشكل جيد جدا جعل الجماهير لا تنظر لسنه الصغير، الملعب دائما هو ما يترجم عمل المدربين في التدريبات".

كما قيَم المدرب الأرجنتيني فترة إعداد الفريق المدريدي للموسم الجديد، حيث أكد أن لاعبيه الجديد يتأقلمون بشكل أفضل تدريجيا، بينما أبرز دخول بعض العناصر في نسق المنافسة مثل الكولومبي سانتياجو آرياس والأوروجواياني خوسيه ماريا خيمينيز، والغاني توماس بارتي، الذين انضموا بشكل متأخر بسبب مشاركاتهم مع منتخباتهم الوطنية في بطولتي كوبا أمريكا وأمم أفريقيا.

وحول بداية مشوار الفريق في الليجا يوم الأحد المقبل بمواجهة خيتافي على ملعب (واندا ميتروبوليتانو)، أكد أنها ستكون مباراة "صعبة جدا"، لأن المنافس يعمل بطريقة "رائعة" مع مدربه خوسيه بوردالاس.

وانتقل الـ'تشولو' للحديث عن سبب استبدال المهاجم دييجو كوستا في الدقيقة الأخيرة، بعد نزوله كبديل في الدقيقة 56، حيث أكد أنه جاء بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

وأوضح سيميوني أن كوستا شعر بآلام في العضلة الضامة في الرمق الأخير من المباراة، ولهذا فضل عدم المجازفة به وأخرجه من الملعب.

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