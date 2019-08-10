203 ساحات لأداء صلاة العيد الأضحى بالمنيا

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا تخصيص 203 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، موزعة على مستوى مراكز المحافظة التسع.



وشدد محافظ المنيا اللواء قاسم حسين، على الالتزام بالضوابط والأماكن المحددة من ساحات ومساجد كبرى وعدم السماح أيضًا بإقامة صلاة العيد فى غير الأماكن المحددة لكل مركز وعدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة بأداء خطبة العيد بإمامة الناس في صلاتهم تحت أى ظرف كان.



وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا الشيخ سلامة عبد الرازق أنه تم وضع خطة استعدادًا لعيد الأضحى، تتضمن الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج والتأكيد على تواجد إمام بكل مسجد للصلاة والأئمة المشهود لهم بالاعتدال.