جماهير مارسيليا تكرم منتخب الجزائر

كرمت جماهير أولمبيك مارسيليا منتخب الجزائر قبل مباراة فريقها ضد ريمس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.



واكتست مدرجات جماهير مارسيليا باسم المنتخب الجزائري باللون الأخضر، احتفاء به بعد إنجاز الفوز بكأس الأمم الإفريقية الشهر الماضي في مصر.



وتوج ثعالب الصحراء بلقب كأس الأمم للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على السنغال في المباراة النهائية بهدف سجله بغداد بونجاح مهاجم السد القطري.



لكن جماهير مارسيليا التي احتفت بإنجاز الجزائر، غادرت ملعب "فيلودروم" معقل فريقها حزينة بعد الخسارة ضد الضيوف بهدفين دون رد.

