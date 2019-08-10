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الثقافة

انطلاق فعاليات مهرجان أصيل للحرف التراثية بمعهد جوته.. 20 أغسطس

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:20 م
جريدة الدستور
حسام الضمرانى
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ينظم صالون التحرير جوته؛ بالتعاون مع مؤسسة القلم، مهرجان أصيل للحرف التراثية، في تمام الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة مساءً يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس، وذلك في مقر التحرير لاونج بوسط البلد.

يتضمن المهرجان جلسات نقاشية ثرية حول الحرف التقليدية في مصر يديرها المعماري محمد وهدان - المدير التنفيذي للقلم ويشارك بها كلًا من الأستاذة مني شاهين- مدير ومؤسس صالون التحرير، والسيد أسامة غزالي - المدير التنفيذي لشركة يدوية، والسيد مصطفى كامل - مؤسس مبادرة يلا على الورشة والباحث في الحرف التراثية.

يعقب ذلك العرض الأول لسلسلة أفلام "جميل جمال" الوثائقية، والذي يتضمن عرض 12 فيلم قصير مدة الفيلم الواحد 5 دقائق تقريبًا عن أنواع مختلفة من الحرف اليدوية وهم: "الكتابة على الجلد، النقش على النحاس، الخيامية، اللوحات الخطية، الأويما (الحفر على الخشب)، الحفر على الرخام، الإبرو (الرسم على الماء)، الحصير السَّمار، صناعة الأحبار الخطية، الصدف، تجليد الكتب التراثية وحفر الأسماء عليها يدويًا بالزنكوغراف يدويًا، السيرما".

وفي ختام العرض سيتم فتح المناقشة حول ما تم عرضه بحضور الحرفيين نجوم العرض ثم تكريم الفنانين المشاركين بالسلسلة، على أن يفتتح الفنان الكبير خضير البورسعيدى - نقيب الخطاطين والمشرف الفني للقلم، معرض "جميل جمال" المقام ضمن فعاليات مهرجان أصيل؛ لعرض منتجات الحرفيين والفنانين الخطاطين والتعريف بالصناعات الخطية، كما يقدم الفنانون عروضًا حيًا مباشرة للجمهور للتعريف بالحرف التقليدية والتراثية، على أن يمتد عرض اللوحات الخطية حتى 27 أغسطس لعام 2019.

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