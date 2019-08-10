الجيش السوداني يُخلي مئات العالقين في شمال كردفان جراء السيول

أخلت القوات المسلحة السودانية مئات المواطنين علقوا على طريق رئيسي في ولاية شمال كردفان (في وسط السودان) جراء السيول التي ضرب أنحاء متفرقة في البلاد.



وقالت القوات المسلحة السودانية - في بيان - إن طائرة هليكوبتر وزوارق استخدمت في إخلاء 534 مسافرا علقوا في طريق "الصادرات" بولاية شمال كردفان، بسبب السيول والأمطار.



وأوضحت القوات المسلحة أن والي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الطيب كركساوي أصدر قرارا بإعفاء المدير التنفيذي لمحلية "جبرة الشيخ" وإغلاق طريق "الصادرات" أمام حركة السير، عقب انتهاء فصل الخريف، حتى يتسنى الانتهاء من إصلاحه.



وكان والي شمال كردفان تفقد طريق الصادرات يرافقه عدد من القيادات الأمنية في الولاية، وأشرف على عملية إخلاء العالقين بالطريق، وقرر إعفاء المدير التنفيذي لمحلية "جبرة الشيخ" بسبب عدم تواجده في المحلية التي تعاني من أزمات نتجت عن إغلاق الطريق ومشكلات خلفتها السيول والأمطار بقرى المنطقة.

