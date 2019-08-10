الأغنى في العالم.. أسرة "والتون" الأمريكية تربح 100 مليون دولار يوميا

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم السبت، أن ثروة أغنى أسرة في العالم تضخ لها أرباحا تصل إلى أربعة ملايين دولار كل ساعة.



وأضافت الوكالة في تقرير لها أن أسرة "والتون" الأمريكية باستثماراتها الضخمة تحصد أرباحا تصل إلى 70 ألف دولار في الدقيقة وأربعة ملايين دولار كل ساعة و100 مليون دولار كل يوم.



وأوضحت أن ثروة الأسرة، صاحبة سلسلة متاجر وولمارت الشهيرة، زادت بمقدار 39 مليار دولار إلى 191 مليار دولار، منذ أن تصدرت التصنيفات كأغنى أسرة في العالم في يونيو من عام 2018.



وأشارت إلى أن عائلات أمريكية أخرى حققت إضافات كبيرة إلى ثرواتها.



وأشارت إلى أن أسرة "مارس" صاحبة شركات صناعة الحلوى التي تحمل نفس الاسم أضافت 37 مليار دولار إلى ثروتها لتصل إلى 127 مليار دولار.



كما أضافت عائلة "كوك "، 26 مليار دولار إلى 125 مليار دولار.