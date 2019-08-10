براتب يصل لـ3000 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن 300 فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر 300 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات القطاع الخاص، وبراتب يصل إلى 3000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 70 كاشير، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي، أو مؤهل فوق المتوسط، وذلك من الجنسين، وبراتب 2250 جنيه.



كما تحتاج الشركة، 20 مدخل بيانات، على أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي، وذلك براتب 2200 جنيه، كما تحتاج الشركة أيضا لـ50 بائع، و50 منسق، و50 موظف أمن، على أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط، و50 عامل مخزن، ولا يشترط حصول المتقدم على مؤهل، وذلك براتب يتراوح من 2200 جنيه، إلى 3000 جنيه.



وتشترط الشركة في المتقدم لتلك الوظائف، أن يتراوح عمره من 18 سنة، إلى 35 سنة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01222777251 أو 01100781116، والتواصل مع المدير المسئول سعيد أحمد سعيد، أو التوجه لمقر الشركة في 40 شارع الزيتون، حدائق الزيتون، أمام شركة المياه.