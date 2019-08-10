ثلاثية شرفية للأردن في مرمى السعودية

أسدل المنتخب الأردني الستار على مشاركته في بطولة غرب آسيا لكرة القدم بفوز شرفي على نظيره السعودي 3-صفر، السبت ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها في أربيل.



قدم المنتخبان في الشوط الأول أداء عكس تخلصهما من الضغوط لعدم اهمية نتيجة المباراة، فكثرت المحاولات الفردية مع غياب المحاولات الهجومية الجماعية المباشرة على المرميين.



وأبرز ما شهده هذا الشوط انفراد السعودي هارون كماره بالحارس الأردني أحمد عبد الستار، وأنقذ فيها الأخير الموقف متصديا للكرة (35).



نشط المنتخب الأردني في الشوط الثاني وكان فيه هو الأفضل على صعيد محاولاته الهجومية وكانت أهمها انفراد عبد الله العطار بالحارس السعودي الذي تألق بتصديه المحاولة (52).



ترجم منتخب "النشامى" أفضليته المطلقة إلى هدف التقدم عبر رأسية سعيد مرجان من كرة سددها على الطائر إلى يسار الحارس (59).



لم يكن المنتخب السعودي جادا في التعديل وواصل أداءه المتراخي حتى تلقت شباكه الهدف الثاني للمنتخب الأردني بواسطة يوسف الرواشدة من كرة سددها أرضية إلى يسار الحارس (90+2).



وأضاف فراس شلباية الهدف الثالث للأردن من ركلة جزاء (5+90) سددها قوية في سقف المرمى الذي وقف فيه اللاعب يوسف الفهيد بدلا من زميله الحارس ملائكة الذي طرد ببطاقة حمراء لتسببه ركلة الجزاء.



واستضافت مدينة أربيل مركز إقليم كردستان شمال البلاد مباريات المجموعة الثانية للفترة من 4 إلى 10 أغسطس الجاري.



استهل المنتخب الأردني مشواره بتعثر أمام البحرين صفر-1 ثم تعادل مع الكويت بنتيجة 1-1، كما حقق الأخضر السعودي بداية مخيبة بخسارته من الكويت 1-2 قبل أن يتعادل سلبا مع البحرين في مباراته الثانية.



ويلتقي لاحقا منتخبا البحرين والكويت لحسم صدارة ترتيب المجموعة الثانية.



وتقام الأحد في كربلاء مباراتان في المجموعة الأولى، يلتقي في الأولى وهي هامشية، سوريا وفلسطين اللذين ودعا المنافسات، وفي الثانية يقابل المنتخب العراق نظيره اليمني في مواجهة حاسمة لصدارة الترتيب.