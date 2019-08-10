مشاجرة داخل جيم تنتهى بجريمة قتل في المعصرة

أقدم شاب على قتل صديقه في منطقة المعصرة بجنوب القاهرة، بسبب مشاجرة بينهما.



تلقى اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث المعصرة، يفيد ببلاغ بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل.



وبناء على توجيهات اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبالانتقال والفحص تبين مقتل صاحب جيم يدعى "محمود. م"، وشهرته نونو، على يد أحد المتدربين من أصدقائه ويدعى "أحمد.م"، خلال مشاجرة نشبت بينهما، داخل الجيم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمر العميد محمد الشرقاوى رئيس قطاع الجنوب بإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

