"حمام الست".. ثاني أيام العيد على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد "حمام الست"، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح وذلك يوم الأثنين المقبل ١٢ أغسطس الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية في تمام التاسعة مساء.



"حمام الست" مأخوذ عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانسيلاف استروتايف، العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفاده منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغليين منهم تاجر آثار يحاول استغلال الحمام الأثري، وتتوالى الأحداث.



وتقدم فرقة مسرح الإسكندرية على مسرح بيرم التونسي عرض "ميمي ومامي" (السندباد) من إنتاج الفرقة يقدم ابتداء من ثاني أيام العيد ماتينيه في تمام السابعة مساء على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، لتقدم الفرقة عرضيها في نفس اليوم.



"حمام الست" بطولة ندى بسيوني، محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالأسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.