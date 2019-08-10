تأهل منتخب مصر لناشئي اليد لدور الـ16 بالمونديال

بعد حققت مصر الفوز على كندا تأهل المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد مواليد 2000 لدور الـ16 ببطولة كأس العالم مواليد المقامة حاليًا بمقدونيا.



وتساوت مصر في النقاط مع منتخبات السويد وفرنسا والمجر بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، لتضمن التأهل لدور الـ16 قبل المواجهة الأخيرة أمام المجر يوم الاثنين المقبل.



وتضم قائمة المنتخب بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد كلًا من عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.