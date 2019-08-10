إجراءات الحصول على ترخيص موقع إلكتروني جديد

أعلن المجلس الأعلى للإعلام، عن الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص موقع إلكتروني، وذلك من خلال رابط إلكتروني على الموقع الرسمي للمجلس.



وتستعرض "الدستور" المستندات والأوراق المطلوبة لترخيص موقع الكتروني جديد:



1- صورة بطاقة الرقم القومي لمالك الموقع ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

2 - صحيفة الحالة الجنائية للمالك.

3- البطاقة الضريبة.

4- السجل التجاري.

5- سداد الرسوم المقررة بالقانون 50 ألف جنيه.

6- يتم الدفع في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ماسبيرو (كاش أو شيك مقبول الدفع) وإرفاق صورة من الإيداع أثناء تقديم الأوراق إلكترونيا.



أما عن الأوراق المطلوبة بالنسبة لمواقع الجمعيات الأهلية:

1▪ صورة قيد إشهار الجمعية.

2▪ صورة اللائحة الخاصة بالجمعية.

3▪ صورة من موافقة وزارة التضامن الاجتماعي علي إنشاء موقع الإلكتروني.