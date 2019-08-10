السبت 10 أغسطس 2019 الموافق 09 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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سياسي

إجراءات الحصول على ترخيص موقع إلكتروني جديد

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:02 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد و محمد جعفر
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أعلن المجلس الأعلى للإعلام، عن الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص موقع إلكتروني، وذلك من خلال رابط إلكتروني على الموقع الرسمي للمجلس.

وتستعرض "الدستور" المستندات والأوراق المطلوبة لترخيص موقع الكتروني جديد:

1- صورة بطاقة الرقم القومي لمالك الموقع ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.
2 - صحيفة الحالة الجنائية للمالك.
3- البطاقة الضريبة.
4- السجل التجاري.
5- سداد الرسوم المقررة بالقانون 50 ألف جنيه.
6- يتم الدفع في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ماسبيرو (كاش أو شيك مقبول الدفع) وإرفاق صورة من الإيداع أثناء تقديم الأوراق إلكترونيا.

أما عن الأوراق المطلوبة بالنسبة لمواقع الجمعيات الأهلية:
1▪ صورة قيد إشهار الجمعية.
2▪ صورة اللائحة الخاصة بالجمعية.
3▪ صورة من موافقة وزارة التضامن الاجتماعي علي إنشاء موقع الإلكتروني.

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