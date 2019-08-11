حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 11 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الأحد، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: يعاود المشتري سيره المباشر ويشجعك على المضي بمشاريع جديدة، وتحالفك الحظوظ وتعدك بحصاد مثمر جدًا وتغمرك التفاؤل والإقدام والاندفاع.



عاطفيًا: ينزعج الشريك من إهمالك المتواصل له لأسباب مهنية أو لأسفار طارئة تفرض عليك الابتعاد عنه باستمرار.



صحيًا: سارع إلى زيارة أخصائي التغذية أو عيادة الطبيب المعالج ليضعا حدًا لشهيتك المفرطة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.