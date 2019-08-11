حظك اليوم.. برج الثور الأحد 11 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الأحد، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: يبدو هذا اليوم مناسبًا جدًا مهنيًا، ويعد بمحطة تنتقل بعدها إلى فترة إيجابية، وتتضح أمور كثيرة.



عاطفيًا: لا تستسلم لرغبات الشريك، وخصوصًا أن تلبية طلباته ستفتح عليك أبوابًا لن تتمكن من إقفالها بسهولة.



صحيًا: حين تتعرّض لضغوط كبيرة في العمل، حاول أن تنال قسطًا من الراحة لتستعيد نشاطك وتنطلق مجددًا بفاعلية أكبر.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.