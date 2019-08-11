حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 11 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد وفيما يخص برج الميزان قالت:-



مهنيًا: يبدو هذا اليوم دقيقًا جدًا، ما قد يعني حركة عامة وصراعات، وعملية تقشّف قد تلجأ اليها.



عاطفيًا: يؤشر هذا اليوم إلى حدث ومناسبة اجتماعية سعيدة أو إلى انفراج في قضية عائلية تتبلور في الأيام المقبلة.



صحيًا: لا تقحم نفسك في أعمال الآخرين التي قد تسبب لك الإرهاق والقلق.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.