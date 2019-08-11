حظك اليوم.. برج القوس الأحد 11 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد وفيما يخص برج القوس قالت:-



مهنيًا: يسهل عليك هذا اليوم الأمور، ويفتح صفحة جديدة من العمل والمفاوضات الناجحة والأرباح الكبيرة.



عاطفيًا: تسعى لتعميق العلاقة بالشريك، ونجاحك في ذلك رهن بمدى قدرتك على إقناعه بجديتك.



صحيًا: تشعر بألم خفيف بعض المفاصل، يكون السبب البرد وبعض الرطوبة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.