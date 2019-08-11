حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 11 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الدلو قالت:-





مهنيًا: آمال مشرقة على الصعيد المهني، تصحح بعض المسار الذي يشير إلى مصالحة مع أحد الزملاء.





عاطفيًا: قدرتك على الإقناع تذهل الشريك، فيصبح متشوقًا لسماع اقتراحاتك بشأن كل ما يفيد العلاقة بينكما.





صحيًا: تجنّب الخوض في نقاشات عقيمة قد تتسبب في ارتفاع ضغطك، وابق أعصابك هادئة.





قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



