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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 11 أغسطس 2019

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:14 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-

الحمل
مهنيًا: يعاود المشتري سيره المباشر ويشجعك على المضي بمشاريع جديدة، وتحالفك الحظوظ وتعدك بحصاد مثمر جدًا وتغمرك بالتفاؤل والإقدام والاندفاع.
عاطفيًا: ينزعج الشريك من إهمالك المتواصل له لأسباب مهنية أو لأسفار طارئة تفرض عليك الابتعاد عنه باستمرار.
صحيًا: سارع إلى زيارة أخصائي التغذية أو عيادة الطبيب المعالج ليضعا حدًا لشهيتك المفرطة.

الثور
مهنيًا: يبدو هذا اليوم مناسبًا جدًا مهنيًا ويعد بمحطة تنتقل بعدها إلى فترة إيجابية، وتتوضح أمور كثيرة.
عاطفيًا: لا تستسلم لرغبات الشريك، وخصوصًا أن تلبية طلباته تفتح عليك أبوابًا لن تتمكن من إقفالها بسهولة.
صحيًا: حين تتعرّض لضغوط كبيرة في العمل، حاول أن تنال قسطًا من الراحة لتستعيد نشاطك وتنطلق مجددًا بفاعلية أكبر.

الجوزاء
مهنيًا: ينتقل عطارد إلى برج الأسد ويفسح المجال لإقامة علاقات مهنية جديدة أو يتيح فرصًا لتولي مناصب إدارية جديدة.
عاطفيًا: العلاقة بالشريك يتحكم فيها المزاج المتقلب، وهذا ما يلجئك إلى قرارات عشوائية في هذا الاتجاه.
صحيًا: تنتصر على مصاعبك الصحية بالتفاؤل والأمل الكبير، وتعيش أجمل يوم في حياتك.


السرطان
مهنيًا: مشاريعك كبيرة لا حدود لها، ولكنك تبحث عن الظرف الملائم الذي يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.
عاطفيًا: تصرفات الشريك اليوم تبدو مريبة نوعًا ما، فحاول أن تستوضحه ما يثير دهشتك من تصرفاته.
صحيًا: تقاوم العوامل النفسية الضاغطة التي تواجهك بالخروج مع الأصدقاء وتمضية أجمل الأوقات.

الأسد
مهنيًا: تصبو دائمًا إلى الأفضل، ويفتح أمامك هذا اليوم الأبواب والأحلام من خلال بعض الزملاء المخلصين لك.
عاطفيًا: خطوات إيجابية تدفعك إلى التقرّب أكثر من الشريك، وتبحث معه الخطوات المستقبلية الحاسمة.
صحيًا: تزيدك النجاحات التي تحققها مهنيًا وعاطفيًا ثقة بالنفس تريحك جدًا.

العذراء
مهنيًا: استفد من هذا اليوم الجديد، إذ يحمل إليك فرصة لإيجاد عمل إذا كنت خاليًا أو لتوقيع عقد جديد.
عاطفيًا: يسهل أمامك هذا اليوم الاتصالات والعلاقات الجيدة، ويجعلك أكثر قدرة على إيجاد قواسم مشتركة مع الحبيب.
صحيًا: بدأت تحصد ثمار الحمية التي اتبعتها وطبقتها بحذافيرها لتتخلص من السمنة المفرطة.

الميزان
مهنيًا: يبدو هذا اليوم دقيقًا جدًا، ما قد يعني حركة عامة وصراعات، وعملية تقشّف قد تلجأ اليها.
عاطفيًا: يؤشر هذا اليوم إلى حدث ومناسبة اجتماعية سعيدة أو إلى انفراج في قضية عائلية تتبلور في الأيام المقبلة.
صحيًا: لا تقحم نفسك في أعمال الآخرين التي قد تسبب لك الإرهاق والقلق.

العقرب
مهنيًا: يجبرك هذا اليوم على أن تتحرك من منطلق ايجابي بنّاء، وحان الوقت لتحقيق رغبتك ولتعزيز الروابط والقواسم المشتركة.
عاطفيًا: تثبت لك الأيام أنّ الشريك أكثر وفاءً مما كنت تتصور، وذلك يرفع المنسوب الإيجابي في علاقتكما.
صحيًا: لا تهمل صحتك على حساب أمور سطحية، وانتبه لها جيدًا فهي الأهم في كل حياتك.

القوس
مهنيًا: يسهل عليك هذا اليوم الأمور، ويفتح صفحة جديدة من العمل والمفاوضات الناجحة والأرباح الكبيرة.
عاطفيًا: تسعى لتعميق العلاقة بالشريك، ونجاحك في ذلك رهن بمدى قدرتك على إقناعه بجديتك.ذ
صحيًا: تشعر بألم خفيف بعض المفاصل، يكون السبب البرد وبعض الرطوبة.

الجدي
مهنيًا: لا تؤجل العمل المطلوب منك إنجازه مرة جديدة، فهذا يؤثر في مستقبلك ويترك انطباعًا غير إيجابي حول قدراتك الفعلية.
عاطفيًا: تعجبك رومانسية الشريك، لكنّ الحذر واجب في مثل هذه الظروف، حتى تتوضح النيات بالكامل.
صحيًا: إذا مارست الرياضة تصبح أكثر مرونة وصبرًا، عليك أن تحاول ممارسة أنشطة رياضية جديدة لزيادة لياقتك البدنية.

الدلو
مهنيًا: آمال مشرقة على الصعيد المهني، تصحح بعض المسار الذي يشير إلى مصالحة مع أحد الزملاء.
عاطفيًا: قدرتك على الإقناع تذهل الشريك، فيصبح متشوقًا لسماع اقتراحاتك بشأن كل ما يفيد العلاقة بينكما.
صحيًا: تجنّب الخوض في نقاشات عقيمة قد تتسبب في ارتفاع ضغطك، وابق أعصابك هادئة.

الحوت
مهنيًا: يوم مناسب لإطلاق المشاريع والقيام بمفاوضات والمشاركة في بعض المؤتمرات، لا تبعثر طاقاتك ولا تدُر في متاهات كثيرة.
عاطفيًا: تجد نفسك مندفعًا للقيام بخطوات مستقبلية تجاه الشريك، لكنّه قد يعلمك أنه غير جاهز مقتنع تمامًا بعد.
صحيًا: اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الإقلاع عن التدخين، فإرادتك أمام امتحان صعب.

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