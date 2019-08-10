منتخب مصر للكرة الطائرة يخسر من البرازيل في تصفيات طوكيو 2020

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة أمام نظيره البرازيلي بثلاثة أشواط نظيفة اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة للأولمبياد المقبلة المقرر إقامتها بطوكيو عام 2020.



كان المنتخب المصري بقيادة المدير الفني الهولندي جيدو فورمولين، استهل مشواره في هذه التصفيات المقامة في بلغاريا بالخسارة من المنتخب البلغاري صاحب الأرض والجمهور.



ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني، غدا الأحد، مع نظيره البورتريكي في آخر لقاءات المجموعة التي سيتأهل عنها للأولمبياد المنتخب المتصدر.