دراسة: التخلى عن وجبة الإفطار يزيد المخاطر الصحية

كشفت دراسات مختلفة، أن التخلي عن وجبة الإفطار يزيد من المخاطر الصحية، على رأسها زيادة ضغط الدم والكوليسترول، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة مع وجود الاستعداد الوراثي، وفق جمعية القلب الأميركية.



ووفق الدراسات، فإن الإفطار يمد الجسم بالفيتامينات والمواد الغذائية اللازمة لقيامه بالوظائف الحيوية.



وأجرت جمعية القلب الأمريكية، فحص على 17 شخصًا، وأوضح العلماء في جامعة هوهنهايم الألمانية عبر التجربة أن وجبة الإفطار لها تأثير إيجابي على الحفاظ على التوازن الصحي للجسم ومعدل استهلاك السعرات الحرارية، بحسب وكالة أجنبية.



وعلى الرغم من أن التخلي عن الإفطار ينتج عنه حرق الجسم للمزيد من الدهون، إلا أن المواظبة على هذه الوجبة تحمي الجسم من الالتهابات، وتساعد على توازن مستوى الجلوكوز، وهو الأمر الضروري للمساعدة على الوقاية من الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.



ويأتي تجاهل وجبة الإفطار بنتائج عكسية، فتزيد الرغبة في الأكل على مدار اليوم.

