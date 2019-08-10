السبت 10 أغسطس 2019 الموافق 09 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

ارتفاع حصيلة قتلى انهيار أرضي في الصين إلى 22 قتيلا

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طباعة
ads
ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن إعصار "ليكيما" وصل إلى سوحل الصين الشرقية محطما الأشجار وأعمدة الكهرباء.
وأضافت وسائل الإعلام أن مقاطعة تشيجيانج شهدت انهيارا أرضيا أدى إلى طمر قرية كاملة ووفاة ما لا يقل عن 22 شخصا وفقد عشرة آخرين.
ووفقا لوكالة انباء الصين الجديدة ( شينخوا)، شهدت منطقة يونججيا في مقاطعة تشجيانج انهيارات أرضية بسبب هطول الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى تكون بحيرة من المياه.
وعندما فاضت مياه هذه البحيرة، غمرت المياه مساحات كبيرة من قرية يانتان. وفي وقت سابق، لم يتمكن 120 قرويا من التوجه إلى أماكن أمنة لأنهم حوصروا بالمياه.
وذكرت شينخوا أن أكثر من مليون شخص تم نقلهم إلى أماكن آمنة. وعرضت وسائل الإعلام الحكومية صورًا للطرق التي غمرتها المياه فضلًا عن أبراج الكهرباء والأشجار التي سقطت.
كان الإعصار "ليكيما" المصحوب بأمطار غزيرة وأمواج عالية ورياح قوية، قد وصل إلى ساحل جنوب شرق الصين في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.
ودفع الاعصار مكتب الأرصاد الجوية الصيني إلى إصدار تحذير باللون الأحمر، وهو أعلى درجات التحذير.
وفي شنغهاي، تم إغلاق العديد من المقاصد السياحية مثل المتاحف والحدائق، بحسب شينخوا. كما تم إلغاء العديد من خدمات القطارات فائقة السرعة وأكثر من 100 رحلة جوية.
وقد ضرب الإعصار "ليكيما" بالفعل جنوب اليابان وتايوان، حيث تسبب في هطول أمطار غزيرة في شمالي تايوان كما أدى وفقا لبيانات الحكومة هناك إلى قطع التيار عن 3000 منزل، وإلغاء أكثر من 500 رحلة جوية، ولقي شخص في الرابعة والستين حتفه بعد تساقط الأشجار.
ونقلت السلطات 2500 شخصا كانوا يعيشون في أماكن مهددة إلى أماكن آمنة.
وفي اليابان ألغيت أكثر من 60 رحلة جوية بسبب الإعصار كما ألغيت 150 رحلة لوسائل المواصلات بمنطقة جزر ريوكيو، وجرح عدد من الأشخاص.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع شيكابالا

منذ حوالي 22 ساعة

وزيرتا التعاون الدولى والتضامن تتألقان بالأبيض فى حفل جينيفر لوبيز

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف الموقف النهائي لرامون دياز

منذ يوم

ضبط طالب لنشره مقاطع جنسية مع صديقه بالدقهلية

ads

الصور

image description

جبل عرفات.. لبيك اللهم لبيك

image description

إقبال على شراء مواشى الأضحية

image description

نجوم الفن والمجتمع بحفل جينيفر لوبيز في العلمين

image description

عزاء والدة فتحي عبد الوهاب

image description

حملة نظافة موسعة بشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

الأكثر قراءة

تمساح يفترس أخطر كلب في العالم أمام أعين صاحبته (فيديو)

سائحون يهاجمون فندق في الغردقة.. ومسئولون يكشفون الأزمة

أمطار غزيرة ورياح على صعيد جبل عرفات

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"

ستوديو

منتخب اليد للناشئين يتقدم على كندا 13/6 بعد مرور 15 دقيقة

تعادل الزمالك أمام 6 أكتوبر 1-1 في الشوط الأول (مباراة ودية)

أحمد خالد صالح يتحدث عن كواليس "الفيل الأزرق2"

غدا.. أمينة خليل ضيفة شريف نور الدين بـ"studio1"

رياضة

الرجاء المغربي يتعادل خارج أرضه مع بريكاما الجامبي

منتخب مصر للكرة الطائرة يخسر من البرازيل في تصفيات طوكيو 2020

بـ"كلاكيت".. محمد صلاح يعلن مفاجأة لجماهيره 19 أغسطس

استاد ريمس يهزم مارسيليا بثنائية في الدوري الفرنسي

الرئيس نيوز

«المالية»: مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى المجتمع الرقمي

اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي والملك سلمان

تريزيجيه يشارك 60 دقيقة في خسارة أستون فيلا أمام توتنهام

تحذير من "الإفتاء" للرجاء والنساء بشأن صلاة العيد

منوعات

أجمل 10 رسايل تهنئة عيد الاضحى 2019 Eid Adha

الآن مسجات عيد الاضحى 2019 تهاني العيد فيديو وصور حصرية

8 إجراءات لتحسين صحة قائدي السيارات

رحلة الحج بالدراجة.. من لندن إلى مكة في 60 يوما

كشكول

"التنسيق" يحدد آخر فرصة لـ"المتخلفين" عن تسجيل رغبات القبول بالجامعات

جامعة الإسكندرية: توفير عدد إضافى من الأسرّة بمستشفي الطلبة خلال إجازة العيد

"الكاريزما ولغة الجسد" دورة تدريبية بجامعة حلوان

ننشر مؤشرات تنسيق رياض الأطفال ببورسعيد

إسلام سياسي

المسماري يعلن تفاصيل الهدنة العسكرية في تخوم

مركز الأزهر للفتوى: صلاة الرجال والنساء متجاورين في ساحة العيد باطلة

محطات في ملف الإرهابي أحمد عبدالرحمن العقل المدبر لتفجير معهد الأورام

القصة الكاملة للإرهابي المصري أبوالفتح الفرغلي مفتي الدم بسوريا


زيت وسكر

إحذر.. أضرار متعددة لكثرة تناول القهوة

تعرف على عقوبة تأخير صرف رواتب المصريين العاملين بالخارج

ما هي مواعيد عمل المخابز البلدية خلال العيد؟

“الصحة” تستكمل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
ناطحات السحاب والتكنولوجيا والاستهلاك.. ثلاث ديانات جديدة
ماجد حبته
الحج بالتقسيط.. بالنصب والتزوير!
يوسف إدوارد
نصيحة الملأ "جريمة"!
ماجد حبته
حشيش على منابر الأوقاف!
المزيد

الثقافة

مدير أتيليه العرب ينشر صور تمثال عفيفي مطر

تدشين الموسم الثانى من "مسرح المواجهة التجوال"

"ولاد البلد" بحوض الرمال

"المساواة في الإسلام" على طاولة ثقافة المنوفية

صفحتنا ع الفيس بوك