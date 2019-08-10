ارتفاع حصيلة قتلى انهيار أرضي في الصين إلى 22 قتيلا

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن إعصار "ليكيما" وصل إلى سوحل الصين الشرقية محطما الأشجار وأعمدة الكهرباء.

وأضافت وسائل الإعلام أن مقاطعة تشيجيانج شهدت انهيارا أرضيا أدى إلى طمر قرية كاملة ووفاة ما لا يقل عن 22 شخصا وفقد عشرة آخرين.

ووفقا لوكالة انباء الصين الجديدة ( شينخوا)، شهدت منطقة يونججيا في مقاطعة تشجيانج انهيارات أرضية بسبب هطول الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى تكون بحيرة من المياه.

وعندما فاضت مياه هذه البحيرة، غمرت المياه مساحات كبيرة من قرية يانتان. وفي وقت سابق، لم يتمكن 120 قرويا من التوجه إلى أماكن أمنة لأنهم حوصروا بالمياه.

وذكرت شينخوا أن أكثر من مليون شخص تم نقلهم إلى أماكن آمنة. وعرضت وسائل الإعلام الحكومية صورًا للطرق التي غمرتها المياه فضلًا عن أبراج الكهرباء والأشجار التي سقطت.

كان الإعصار "ليكيما" المصحوب بأمطار غزيرة وأمواج عالية ورياح قوية، قد وصل إلى ساحل جنوب شرق الصين في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

ودفع الاعصار مكتب الأرصاد الجوية الصيني إلى إصدار تحذير باللون الأحمر، وهو أعلى درجات التحذير.

وفي شنغهاي، تم إغلاق العديد من المقاصد السياحية مثل المتاحف والحدائق، بحسب شينخوا. كما تم إلغاء العديد من خدمات القطارات فائقة السرعة وأكثر من 100 رحلة جوية.

وقد ضرب الإعصار "ليكيما" بالفعل جنوب اليابان وتايوان، حيث تسبب في هطول أمطار غزيرة في شمالي تايوان كما أدى وفقا لبيانات الحكومة هناك إلى قطع التيار عن 3000 منزل، وإلغاء أكثر من 500 رحلة جوية، ولقي شخص في الرابعة والستين حتفه بعد تساقط الأشجار.

ونقلت السلطات 2500 شخصا كانوا يعيشون في أماكن مهددة إلى أماكن آمنة.

وفي اليابان ألغيت أكثر من 60 رحلة جوية بسبب الإعصار كما ألغيت 150 رحلة لوسائل المواصلات بمنطقة جزر ريوكيو، وجرح عدد من الأشخاص.