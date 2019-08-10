مقتل شخصين وجرح 4 جراء اشتباكات في شمال إيران

قتل اليوم السبت شخصان وجُرح أربعة آخرون جراء اشتباكات اندلعت بين سكان محليين قرب موقع حامية عسكرية تابعة للقوات الجوية في محافظة مازندران شمالي البلاد.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن وسائل إعلام إيرانية أن الاشتباكات اندلعت بسبب حكم محكمة يتعلق باستخدام أراض في منطقة محمد أباد في مازندران، دون مزيد من التوضيح.

وأضافت أن عددا من الأشخاص اعتقلوا على خلفية تلك الاشتباكات.