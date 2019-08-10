أهالي شمال سيناء يستكملون استعدادات عيد الأضحى المبارك

شهدت شوارع مدينة العريش وبقية مدن المحافظة الليلة ازدحاما شديدا بسبب خروج المواطنين للتنزه وشراء احتياجات عيد الأضحى المبارك.



وقام معظم الأهالي بالتسوق والشراء من المحال المنتشرة في الشوارع الرئيسية، كما قاموا قبل عدة أيام واليوم بشراء متطلبات ولوزام العيد واحتياجات الأطفال والأسر؛ وعلى رأسها الأضحيات من ماعز وخراف.



كما استعدت المقاعد والدواوين الخاصة بالقبائل والعائلات وتزينت بالأنوار وتم فرشها وتجهيز مواقد النيران بالأخشاب وبكارج (أواني) القهوة والشاي لاستقبال المهنئين بقدوم العيد، حيث تقوم القبائل والعائلات بالتزاور فيما بينها والتهنئة بالعيد.



كما استعد الأهالي لنحر الذبائح والأضحيات من خلال توفير أدوات الذبح والأواني والمعدات، وقام بعضهم بتنظيف الأضحية وتزيينها ابتهاجا بالعيد.



يشار إلى أن جميع أهالي المحافظة يؤدون صلاة العيد، وبعد سماع الخطبة يتوجهون إلى منازلهم لنحر الأضاحي، حيث يحرص رب الأسرة أو أحد أفرادها على ذبح الأضحية بنفسه، وتقوم السيدات بصنع الخبز الطازج والفطائر، ثم يتناول جميع افطار العيد المعروف بالشوايا (قطع من اللحم والشحم والكبد والقلب يتم وضعها في إناء وتسوى على النار دون إضافة زيوت أو سمن)، بعدها تقوم العائلات بالتزاور والتهادي بأجزاء من الأضحية.



وفي البادية، يتم فتح الدواوين والمقاعد طوال أيام العيد، وتذبح كل يوم أضحية لتقديمها للضيوف في وجبتي الغذاء والعشاء.



