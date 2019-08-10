استاد ريمس يهزم مارسيليا بثنائية في الدوري الفرنسي

فاز فريق ستاد ريمس على مضيفه مارسيليا 2 صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل هدفي ريمس بولاي ديا وسوك هيون جون في الدقيقتين 58 والأخيرة من المباراة على الترتيب.

وحصد ريمس أول ثلاث نقاط له في الدوري الفرنسي هذا الموسم وظل فريق مارسيليا بلا نقاط.