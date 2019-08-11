أسعار النفط اليوم.. "برنت" يستقر عند 58.53 دولار للبرميل

استقرت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، بعد أن تراجعت، أول أمس الجمعة، إلى ما يقرب من 3% بالرغم من اتفاق أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 في مسعى لدعم أسعار الخام.





وقالت وزارة الطاقة الروسية، إن تقديرات وكالة الطاقة الدولية تتطابق إلى حد كبير مع توقعاتها، مضيفة أن موسكو أخذت بعين الاعتبار إمكانية حدوث تباطؤ الطلب على النفط عندما مددت اتفاق تخفيض الإنتاج مع أوبك.





واستقرت عقود مزيج برنت تسليم أكتوبر إلى نحو 58.53 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر إلى 54.50 دولار للبرميل.



