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اقتصاد

أسعار النفط اليوم.. "برنت" يستقر عند 58.53 دولار للبرميل

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:56 ص
نفط- أرشيفية
نفط- أرشيفية
سيد ابراهيم
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استقرت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، بعد أن تراجعت، أول أمس الجمعة، إلى ما يقرب من 3% بالرغم من اتفاق أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 في مسعى لدعم أسعار الخام.

وقالت وزارة الطاقة الروسية، إن تقديرات وكالة الطاقة الدولية تتطابق إلى حد كبير مع توقعاتها، مضيفة أن موسكو أخذت بعين الاعتبار إمكانية حدوث تباطؤ الطلب على النفط عندما مددت اتفاق تخفيض الإنتاج مع أوبك.

واستقرت عقود مزيج برنت تسليم أكتوبر إلى نحو 58.53 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر إلى 54.50 دولار للبرميل.

وقال المهندس مدحت يوسف، خبير هندسة البترول والطاقة، ونائب رئيس هيئة البترول السابق لـ"الدستور"، إن انخفاض أسعار النفط العالمي يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري، ويؤدي إلى تراجع فاتورة الدعم في الموازنة العامة للدولة، والتى حددت سعر برميل النفط بـ68 دولار خلال موازنة 2019 2020.

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