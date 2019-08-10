فامليكو يهزم سانتلا كلارا بثنائية نظيفة في الدوري البرتغالي

فاز فريق فامليكو على مضيفه سانتا كالارا 2 صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري البرتغالي لكرة القدم.



وسجل هدفي فامليكو توني مارتينيز وأندرسون في الدقيقتين الخامسة و72 على الترتيب.



وحصد فامليكو أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، وظل فريق سانتا كلارا بلا نقاط.