استقرار أسعار نفط الخليج اليوم الأحد

استقرت أسعار النفط بالنسبة للدول الخليجية خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، رغم تعرض أسعار برنت للتقلبات خلال الفترة الماضية؛ بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، بالإضافة إلى قرارات أوبك بخفض الإنتاج.





وتعمل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على إحداث توازن بين أسعار التداول بالبيع والشراء لبرميل النفط، وذلك من خلال اتخاذ قرارات جماعية إما بخفض الإنتاج أو زيادته.



