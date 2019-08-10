السبت 10 أغسطس 2019 الموافق 09 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

رانس يصعق مرسيليا في بداية سيئة للمدرب فيلاس- بواش

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:56 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
منحت ثنائية بولاي ديا وسوك هيون - جون في الشوط الثاني فوزا مفاجئا لرانس 2 - صفر خارج أرضه على أولمبيك مرسيليا في المباراة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت ليخسر المدرب اندريه فيلاس - بواش أولى مبارياته مع أصحاب الأرض.

وخلال مباراة أقيمت في أجواء حارة في ملعب فيلودروم منح ديا هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 58 بعد إطلاق الهولندي كيفن ستروتمان لاعب مرسيليا تسديدة ارتدت من العارضة وضاعف البديل سوك النتيجة في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وكانت بداية سيئة لمرسيليا الذي بدا بدون خطورة رغم التعاقد مع فيلاس-بواش لتطوير أداء الفريق الذي حل في المركز الخامس الموسم الماضي وفشل في التأهل إلى بطولتي أوروبا.

واستحوذ مرسيليا، الذي أطلق لاعبوه تسديدتين فقط نحو المرمى، على المباراة في الشوط الأول لكن رانس صنع الفرص الأخطر حيث أجبر الثنائي موسى دومبيا وديا حارس مرسيليا ستيف مانداندا على التصدي لعدة فرص خطيرة.

وكاد مرسيليا أن يتقدم في الدقيقة 57 عندما أرسل مورجان سانسون تمريرة عرضية إلى ستروسمان غير المراقب أمام منطقة جزاء رانس ليسدد بقوة لكن في العارضة.

وبعدها مباشرة هز ديا الشباك بعد تبادله الكرة مع تريستان دينجومي ليفتح دفاع مرسيليا ويضع الكرة في شباك مانداندا بتسديدة بقدمه اليمنى.

وصنع ديا الهدف الثاني عندما مرر الكرة إلى الكوري الجنوبي سوك الذي وضعها في شباك مانداندا في الدقيقة الأخيرة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار غزيرة ورياح على صعيد جبل عرفات

منذ حوالي 10 ساعات

تمساح يفترس أخطر كلب في العالم أمام أعين صاحبته (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

"القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل جديدة للمدرسين.. تعرف عليها

منذ حوالي 10 ساعة

إحباط تهريب 2 مليون عبوة دواء مدعمة لدولة عربية بميناء الإسكندرية

ads

الصور

image description

جبل عرفات.. لبيك اللهم لبيك

image description

إقبال على شراء مواشى الأضحية

image description

نجوم الفن والمجتمع بحفل جينيفر لوبيز في العلمين

image description

عزاء والدة فتحي عبد الوهاب

image description

حملة نظافة موسعة بشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

الأكثر قراءة

تمساح يفترس أخطر كلب في العالم أمام أعين صاحبته (فيديو)

سائحون يهاجمون فندق في الغردقة.. ومسئولون يكشفون الأزمة

أمطار غزيرة ورياح على صعيد جبل عرفات

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"

ستوديو

منتخب اليد للناشئين يتقدم على كندا 13/6 بعد مرور 15 دقيقة

تعادل الزمالك أمام 6 أكتوبر 1-1 في الشوط الأول (مباراة ودية)

أحمد خالد صالح يتحدث عن كواليس "الفيل الأزرق2"

غدا.. أمينة خليل ضيفة شريف نور الدين بـ"studio1"

رياضة

الرجاء المغربي يتعادل خارج أرضه مع بريكاما الجامبي

منتخب مصر للكرة الطائرة يخسر من البرازيل في تصفيات طوكيو 2020

بـ"كلاكيت".. محمد صلاح يعلن مفاجأة لجماهيره 19 أغسطس

استاد ريمس يهزم مارسيليا بثنائية في الدوري الفرنسي

الرئيس نيوز

«المالية»: مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى المجتمع الرقمي

اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي والملك سلمان

تريزيجيه يشارك 60 دقيقة في خسارة أستون فيلا أمام توتنهام

تحذير من "الإفتاء" للرجاء والنساء بشأن صلاة العيد

منوعات

أجمل 10 رسايل تهنئة عيد الاضحى 2019 Eid Adha

الآن مسجات عيد الاضحى 2019 تهاني العيد فيديو وصور حصرية

8 إجراءات لتحسين صحة قائدي السيارات

رحلة الحج بالدراجة.. من لندن إلى مكة في 60 يوما

كشكول

"التنسيق" يحدد آخر فرصة لـ"المتخلفين" عن تسجيل رغبات القبول بالجامعات

جامعة الإسكندرية: توفير عدد إضافى من الأسرّة بمستشفي الطلبة خلال إجازة العيد

"الكاريزما ولغة الجسد" دورة تدريبية بجامعة حلوان

ننشر مؤشرات تنسيق رياض الأطفال ببورسعيد

إسلام سياسي

المسماري يعلن تفاصيل الهدنة العسكرية في تخوم

مركز الأزهر للفتوى: صلاة الرجال والنساء متجاورين في ساحة العيد باطلة

محطات في ملف الإرهابي أحمد عبدالرحمن العقل المدبر لتفجير معهد الأورام

القصة الكاملة للإرهابي المصري أبوالفتح الفرغلي مفتي الدم بسوريا


زيت وسكر

إحذر.. أضرار متعددة لكثرة تناول القهوة

تعرف على عقوبة تأخير صرف رواتب المصريين العاملين بالخارج

ما هي مواعيد عمل المخابز البلدية خلال العيد؟

“الصحة” تستكمل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
ناطحات السحاب والتكنولوجيا والاستهلاك.. ثلاث ديانات جديدة
ماجد حبته
الحج بالتقسيط.. بالنصب والتزوير!
يوسف إدوارد
نصيحة الملأ "جريمة"!
ماجد حبته
حشيش على منابر الأوقاف!
المزيد

الثقافة

مدير أتيليه العرب ينشر صور تمثال عفيفي مطر

تدشين الموسم الثانى من "مسرح المواجهة التجوال"

"ولاد البلد" بحوض الرمال

"المساواة في الإسلام" على طاولة ثقافة المنوفية

صفحتنا ع الفيس بوك