رانس يصعق مرسيليا في بداية سيئة للمدرب فيلاس- بواش

منحت ثنائية بولاي ديا وسوك هيون - جون في الشوط الثاني فوزا مفاجئا لرانس 2 - صفر خارج أرضه على أولمبيك مرسيليا في المباراة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت ليخسر المدرب اندريه فيلاس - بواش أولى مبارياته مع أصحاب الأرض.



وخلال مباراة أقيمت في أجواء حارة في ملعب فيلودروم منح ديا هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 58 بعد إطلاق الهولندي كيفن ستروتمان لاعب مرسيليا تسديدة ارتدت من العارضة وضاعف البديل سوك النتيجة في اللحظات الأخيرة من المباراة.



وكانت بداية سيئة لمرسيليا الذي بدا بدون خطورة رغم التعاقد مع فيلاس-بواش لتطوير أداء الفريق الذي حل في المركز الخامس الموسم الماضي وفشل في التأهل إلى بطولتي أوروبا.



واستحوذ مرسيليا، الذي أطلق لاعبوه تسديدتين فقط نحو المرمى، على المباراة في الشوط الأول لكن رانس صنع الفرص الأخطر حيث أجبر الثنائي موسى دومبيا وديا حارس مرسيليا ستيف مانداندا على التصدي لعدة فرص خطيرة.



وكاد مرسيليا أن يتقدم في الدقيقة 57 عندما أرسل مورجان سانسون تمريرة عرضية إلى ستروسمان غير المراقب أمام منطقة جزاء رانس ليسدد بقوة لكن في العارضة.



وبعدها مباشرة هز ديا الشباك بعد تبادله الكرة مع تريستان دينجومي ليفتح دفاع مرسيليا ويضع الكرة في شباك مانداندا بتسديدة بقدمه اليمنى.



وصنع ديا الهدف الثاني عندما مرر الكرة إلى الكوري الجنوبي سوك الذي وضعها في شباك مانداندا في الدقيقة الأخيرة.